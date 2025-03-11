В Крыму успешно провели испытания мобильной версии боевой лазерной установки

Боевую лазерную установку в мобильной версии испытали на разных материалах в Республике Крым, сообщил ТАСС основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов.

«Провели испытания боевой лазерной установки на расстоянии до цели — 35 метров. Луч прорезает дерево толщиной 15 см насквозь за 5-6 секунд, после прожигает еще 2-3 преграды. Силикатный кирпич дается примерно за минуту, металл толщиной 10 см — за примерно 10 секунд прямого воздействия. Компактную установку, которая помещается в багажнике квадроцикла, можно будет использовать для борьбы с беспилотниками», — сказал М.Филиппов..

Он отметил, что в настоящее время тестируются различные системы донаведения, позволяющие использовать установку при защите объектов критически важной инфраструктуры.

Проект «Архангел» ведет группа энтузиастов с 2022 года. Центры проекта находятся в разных городах, основная координация осуществляется из Москвы, Крыма и Запорожской области.