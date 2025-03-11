В «Дюльбер» привезли мемуарное эссе княжны Марины Романовой

Недавно созданная музейная экспозиция в историческом дворце «Дюльбер» пополнилась уникальным документом, который привезли из Франции. Речь идет о ранее не используемом в научном обороте мемуарном эссе княжны Марины Романовой, дочери великого князя Петра Николаевича.

Дата написания эссе — 1932 год. До сих пор оно хранилось в частной коллекции. Французский коллекционер сохранил и теперь любезно предоставил документ музею. Как сообщается, пополнение экспозиции стало возможно в том числе благодаря усилиям генерального директора управляющей компании «Визант Групп» Нелли Шатовой.

По мнению специалистов, документ имеет историческое значение, поскольку содержит ранее неизвестные подробности эмиграции семьи Романовых из Крыма после революции.

Эссе было написано специально для французского журнала Revuedes Deux Mondes («Обзор двух миров»). Сам документ — машинописный текст, выполненный на кальке синей краской с рукописным автографом княжны.

М.Романова описывает, как шла подготовка к эвакуации, переживания всех членов семьи. Она также подробно рассказывает о драгоценностях и других вещах, которые были взяты с собой на борт британского корабля «Мальборо».

Кроме эссе, санаторий «Дюльбер» получил из Франции картину маслом на картоне с атрибуцией руки М.Романовой, вышитую крымскотатарскую подушку и тюбетейку.

Княжна и ее мать — великая княгиня Милица были увлечены этническими промыслами, мечтали создать этнический музей на основе личной коллекции образцов крымскотатарских тканей. Современные специалисты уверены, что присланная из Франции подушка и тюбетейка принадлежала именно М.Романовой.

Еще одним экспонатом, пополнившим музейную коллекцию «Дюльбера», стал оригинал нот мелодии, которую играла великая княгиня Милица и которую записала М.Романова в 1950 году.

Интересно, что эта мелодия ранее нигде не исполнялась и не публиковалась. Как следует из воспоминаний брата княжны Романа Петровича Романова, их мать Милица хорошо играла и однажды даже впечатлила этой мелодией знаменитого пианиста Антона Рубинштейна.

Недавно открытый музей в здании санатория «Дюльбер» пользуется большой популярностью среди жителей и гостей полуострова. С момента его открытия количество экскурсионных групп выросло в три раза.

Новые пополнения экспозиции музея позволяют еще ярче прочувствовать эмоции членов царской семьи в переломный момент российской истории.