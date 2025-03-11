Соревноваться в оказании первой помощи будут семьи

В апреле Севастополь готовится принять Всероссийский семейный чемпионат по оказанию первой помощи. Соревнования проводятся в рамках Всероссийского проекта «Первая помощь» при поддержке Движения Первых и Российского Красного креста «Первая помощь».

Интересно, что в ноябре 2024 года Севастополь уже принимал участие в таком чемпионате, правда, в несколько ином формате. Тогда участниками соревнований были команды, составленные исключительно из школьников или студентов.

О том, как это было, «Севастопольская газета» узнала у руководителя команды – победителя из севастопольской школы №3 с углубленным изучением английского языка, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Марины Павловой.

Она рассказала, что прошлые Всероссийские соревнования проходили в Саранске, с участием представителей практически всех российских регионов. Севастопольская школа №3 была представлена сборной командой учениц девятых классов. Перед этим команда заняла второе место в региональных состязаниях, получив необходимый опыт и навыки, которые очень пригодились в Саранске.

– На чемпионате наши девочки справились с заданиями не только быстрее всех, но и не сделав ни одной ошибки! – рассказала М.Павлова, выразив благодарность активистам Красного Креста, а также организации «Движение Первых». По ее словам, самым сложным оказалось задание, когда участницам нужно было оказать первую помощь пассажирам поезда, условно получившим различные травмы при резком торможении. Причем, помощь требовалась, в том числе психологическая.

В этом году формат соревнований поменяли в пользу семейных команд. Однако это ничуть не смутило вчерашних победителей, они уже заявили о готовности принять участие и в этом чемпионате. На этот раз Севастополь представит семья одной из прошлогодних победительниц – девятиклассницы Ясны Олейник.

Начало чемпионата намечено на 5 апреля. Регистрация участников уже началась.