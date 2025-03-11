Севастопольца признали виновным в госизмене и покушении на теракт

Ему назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Установлено, что в 2024 году 30-летний житель Севастополя Игорь Судиловский установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины, желая оказывать помощь в деятельности против Российской Федерации. Следуя его указаниям, И.Судиловский получил через тайник на территории Севастополя радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. Оно предназначалось для подрыва части многоквартирного дома на улице Казачьей, где проживал военнослужащий Вооруженных Сил Российской Федерации.

С этой целью И.Судиловский длительное время осуществлял наблюдение за обстановкой во дворе указанного дома, после чего разместил взрывное устройство около первого подъезда и замаскировал его. Однако его умысел не был доведен до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене, покушении на совершение теракта, незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств, сообщает Генеральная прокуратура РФ.