Отремонтируют и переоснастят еще три библиотеки

В Севастополе планируют привести в порядок три библиотеки, сообщила 10 марта на заседании правительства города директор департамента культуры Анжела Сумакова, представив проект соответствующего постановления.

По ее словам, реализация данных проектов намечена на 2025 год в рамках национального проекта «Семья». Планируется отремонтировать библиотеку-филиал №11 на Корабельной улице, 27. Кроме того, намечено переоснастить по модельному стандарту две библиотеки — на ул.Толбухина, 14 и в селе Верхнесадовом. А Дом культуры в селе Фруктовое капитально отремонтируют за три года.

Ранее в Севастополе уже оборудовали шесть модельных библиотек: три взрослых и столько же детских.