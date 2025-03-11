На 30 мест в образовательной программе уже 641 претендент

Желание участвовать в региональной образовательной программе «Севастополь – город героев» уже выразили 641 человек.

Большинство из подавших заявки – севастопольцы. Также среди участников есть представители из Республики Крым, города Москва, Краснодарского края, Хабаровского края, Приморского края, Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Заявки на участие в проекте можно подать до 31 марта на сайте Правительства Севастополя, в любом МФЦ, администрации муниципалитета, в офисе «Мой бизнес» или в филиале фонда «Защитники Отечества».

Региональную кадровую образовательную программу «Севастополь — город героев». Она запущена по поручению Президента России и является аналогом федеральной программы «Время героев». Главная задача программы — подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях. Участников, в этом году их будет 30, обучат современным методам и технологиям управления.

Претендентам нужно будет до 31 марта пройти процедуру регистрации, создать личный кабинет, заполнить анкету и написать эссе.