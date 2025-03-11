Круглогодичная детская скидка в поездах «Таврия» уже действует

Компания «Гранд Сервис Экспресс» откорректировала правила проезда в своих поездах 10-17-летних граждан России. Это стало возможно после того, как Правительство РФ установило круглогодичную льготу для проезда детей.

С 11 марта действует скидка на билеты в плацкартные вагоны и купейные вагоны двухэтажных поездов дальнего следования. Она применяется автоматически, если возраст пассажира (гражданина РФ) – от 10 до 18 лет (скидка перестает действовать в день 18-летия). Теперь не важна форма обучения ребенка. Скидка применяется только по возрасту и наличию российского гражданства.

При посадке в поезд пассажир должен будет предъявить только свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) или паспорт (для детей старше 14 лет).

Для проезда в плацкартных вагонах установлена скидка в размере 50% от взрослого тарифа. Цена билета в купейных вагонах двухэтажных поездов для детей будет сопоставима с половиной стоимости проезда взрослого пассажира по данному маршруту в плацкартном вагоне. В фирменных поездах также взымается доплата за фирменность.

Обратите внимание! Если билет был куплен по старым правилам с применением льготы учащегося, то при посадке в поезд будут действовать старые правила, то есть понадобится предъявить справку из образовательного учреждения. В этом случае гражданство ребенка не имеет значения.