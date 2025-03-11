Кредитование бизнеса в Севастополе замедляется второй год

За прошлый год сумма предоставленных заемных средств крупному и малому бизнесу уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 45%, и составила 44 млрд рублей.

В 2024 году активно кредитовались предприятия оптово-розничной торговли, а также организации из сферы недвижимости и аренды. Кроме этого за год возросла доля кредитов, выданных крупным севастопольским компаниям: они получили 18 млрд рублей, что выше предыдущего года на 16%. Повышенная динамика связана со строительством в регионе крупных объектов.

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме выданных кредитов составила 59%. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили почти 26 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем 2023 года. Сохранение объемов кредитования обеспечивалось льготными региональными программами с господдержкой.

На начало текущего года кредитный портфель достиг 22,2 млрд рублей, что составило шести процентный рост против 53% годом ранее.

Замедление в выдаче кредитов, по уточнению пресс-службы Отделения по г.Севастополь Южного ГУ Банка России, связано с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России. При этом охлаждение кредитной активности является необходимым условием для дезинфляционных процессов в экономике.