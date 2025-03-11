Исследуют экологическое состояние ландшафтов Центрального и Южного Вьетнама

Речь идет о начале пятилетней программы совместных исследований сотрудников лаборатории ландшафтной экологии и геоматики, а также лаборатории климатически активных газов ИнБЮМа и Института тропической экологии. Планируется, что международная группа ученых даст геоэкологическую оценку различных типов ландшафтов Центрального и Южного Вьетнама, с учетом их функционирования и динамики в условиях региональных проявлений климатических изменений и антропогенной нагрузки. Для этого в 2025 году организуют экспедиции в национальном парке Кат Тьен и в лесном массиве Мада. В своей работе ученые будут сочетать дистанционные и полевые методы, минимизируя временные и трудозатраты.

Первая экспедиция в составе трех специалистов из лаборатории ландшафтной экологии и геоматики ИнБЮМа старшего научного сотрудника Екатерины Кашириной и младших научных сотрудников Полины Дрыгваль и Настасьи Линевой вот-вот приступит к решению поставленных задач.

Справка

Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр создан и осуществляет свою деятельность на основе Межправительственного Соглашения между СССР и СРВ от 7 марта 1987 года. Центр меет статус научно-технологической организации международного сотрудничества.