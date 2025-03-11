Фигурант дела о покушении на Олега Царева осужден на 24 года лишения свободы

«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — сообщил представитель суда ТАСС.

По версии следствия, П.Жицкий установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился собирать на территории Крыма интересующие СБУ сведения, а также участвовать в покушении на экс-депутата Верховной рады О.Царева. В конце 2022 года он извлек из тайника оружие, боеприпасы и взрывчатку. В течение нескольких месяцев подсудимый следил за Царевым, а также определил потенциальное место для убийства.

Параллельно мужчина прошел обучение террористической деятельности, изготовил самодельное взрывное устройство, которое хранил у себя дома. Используя собранные Жицким сведения, представители СБУ совершили покушение на Царева, который смог скрыться с места нападения и не пострадал.

В отношении фигуранта возбудили дела по статьям УК РФ: госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное приобретение оружия.

Олег Царев — депутат Верховной рады четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов (2002-2014) от «Партии регионов», бывший заместитель главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде. Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру.

В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на О.Царева было совершено покушение, он был тяжело ранен двумя выстрелами. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По данным ФСБ, координатор покушения задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве со Службой безопасности Украины и совершенных противоправных действиях.