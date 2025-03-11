Дорожную карту развития Приазовья подготовят к концу апреля

Дорожная карта реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья будет завершена к концу апреля, сообщил ТАСС. сенатор от Запорожской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

«Мы вышли на финишную прямую, [дорожная] карта почти готова, осталось полностью синхронизировать ее с нацпроектами и назначить ответственных за выполнение каждого пункта. А для этого министерствам экономического развития семи регионов Приазовья нужно аккумулировать все свои предложения и проработать их вместе с профильным федеральным министерством», — отметил Д.Ворона в своем телеграм-канале.

Стратегия развития Приазовья включает семь регионов страны: Краснодарский край, Ростовская область, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика. Документ затрагивает пять основных глобальных направлений: промышленность, рекреация, транспортная инфраструктура, экология, зарыбление моря. Основная цель реализации — развитые регионы-доноры с модернизированной экологически чистой промышленностью, развитым туризмом и богатой рыбной отраслью, а также высоким уровнем жизни населения.

Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года содержит ряд целевых индикаторов. Это увеличение населения почти до 9 млн человек, рост средней заработной планы с 42,3 тысяч рублей до 138,4 тысяч рублей, а также рост валового регионального продукта с 1,3 трлн рублей до 16,8 трлн рублей.