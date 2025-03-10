Заболеваемость вирусными инфекциями по-прежнему высокая

В Севастополе с 3 по 9 марта респираторными инфекциями заболело 7393 человека, показатель на 10 тысяч/населения — 131,6 (неделю назад составлял 124,6, при этом эпидпорог — 109,39), удельный вес детей в общей структуре заболеваемости – 44,3%.

«По данным лабораторного вирусологического мониторинга на полуострове отмечается заболеваемость респираторными инфекциями не гриппозной этиологии. Также, встречается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В», – сообщило Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

На последней неделе в Севастополе применялись меры по приостановлению очного образовательного процесса в отдельных классах. Так, в Севастополе в 37 школах на карантин были закрыты 199 классов и 23 группы в 12 дошкольных образовательных организациях. Полностью на карантине находилось девять школ.