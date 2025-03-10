Ушедших из дома подростков нашли

Севастопольские полицейские разыскали троих подростков, которые не были дома дней пять.

17-летний Виктор Царьков и 15-летние Никита Дейниженко и Анастасия Кравченко ушли из дома в неизвестном направлении в период с 5 по 6 марта. На их розыск были ориентированы все службы и подразделения Управления МВД России по Севастополю. Полиции помогали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым».

В воскресенье, 9 марта, сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних поступила информация, что пропавшая троица может находиться в Симферополе. В ходе выезда сотрудники полиции обнаружили подростков в одном из торгово-развлекательных центров крымской столицы.

По рекомендации врачей один из несовершеннолетних юношей помещен в медицинское учреждение, второй – в социальный приют. Оба состоят на профилактическом учете. Девочку также поставили на учет, а затем передали матери.

С подростками и их законными представителями сотрудники полиции провели разъяснительные и профилактические беседы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Это не первый уход из дома А.Кравченко.