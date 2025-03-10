Светофоры будут следить за транспортными потоками

На всех 94 светофорных объектах Севастополя будут установлены видеодетекторы. Устройства будут следить за состоянием дорожной инфраструктуры, ситуацией на дорогах и регулировать работу светофора в зависимости от реальной обстановки.

«Сейчас реализуются мероприятия по внедрению интеллектуальной транспортной системы. Она включает в себя набор современных технологий, помогающих обеспечить безопасность дорожного движения, следить за состоянием дорожной инфраструктуры и предоставлять информацию о дорожной ситуации, пробках, движении общественного транспорта и т.д.», – сообщил заместитель директора ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» Константин Лахнеко.

На текущем этапе устанавливаются видеодетекторы – специальные приборы, подсчитывающие количество автомобилей, классифицирующие транспортные средства: легковые, грузовые, общественный транспорт. В последующем данная информация будет использоваться для управления светофорами, что в свою очередь позволит эффективно регулировать потоки транспорта, увеличивая время работы зеленого сигнала для основного потока машин в час пик.

«У нас в городе много машин, и есть места, где часто образуются пробки. Поэтому мы расставили видеодетекторы на ключевых участках, таких как развязка на Меньшикова-Руднева-Вакуленчука и с учетом условий текущего ремонта рядом с улицей Адмирала Октябрьского», – уточнил К.Лахнеко.

Все 94 светофорных объекта будут обеспечены видеодетекторами. На первом этапе их установят на 23 перекрестках. Оборудование будет работать постоянно.

Помимо видеодетекторов, в планах дальнейшего развития интеллектуальной транспортной системы – установка системы детектирования ДТП и ЧС, которая будет передавать информацию о происшествиях дорожным службам.