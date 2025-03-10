Со среды на юге РФ — до +25

Температура на юге европейской части России со среды и до конца недели составит плюс 21-25 градусов, в регионах устанавливается антициклонический режим погоды, при котором осадков не ожидается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге сейчас настоящая весна наступает, в понедельник и вторник в самом Краснодаре температура составит плюс 18-20 градусов, начиная со среды и до конца недели дневные значения будут в диапазоне 21-25 градусов. Ночные температуры также будут положительными, со среды на четверг будет отмечаться от плюс 10 до плюс 12 градусов, такая температура будет выше нормы на 6-8 градусов», — сказал он.

Аналогичная ситуация в Крыму, в понедельник и вторник, 10-11 марта, температура днем составит от плюс 15 до плюс 17 градусов, ночью — плюс 3-6 градусов. Со среды и до конца недели температура днем будет в диапазоне плюс 19-22 градуса, ночью — плюс 10-12 градусов.

По словам Р.Вильфанда, на юге европейской России будет преобладать антициклонический режим погоды, осадков не ожидается, во вторник и пятницу прогнозируется облачность с прояснениями, в субботу — переменная облачность.