Школьникам покажут фильмы о Великой Отечественной войне

Стартовала Всероссийская акция «Кино Победы». С 10 марта по 30 апреля учащиеся школ смогут бесплатно посмотреть в кинотеатрах 15 художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

В программе — легендарные советские киноленты, которые стали символами военного кино: «А зори здесь тихие» – фильм о мужестве пяти самоотверженных девушек-зенитчиц и их командире, сражавшихся против фашистов; «Летят журавли» – единственный советский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, о любви и войне; культовая картина «Офицеры» — о верности долгу и дружбе; «Белорусский вокзал» — фильм о встрече фронтовых товарищей спустя годы после войны. Также зрителям покажут современные фильмы — «Битва за Севастополь» и «28 Панфиловцев».

— Механика акции предполагает выбор школьным классом фильма и времени сеанса по договоренности с конкретным кинотеатром, который представляет зал и проводит кинопоказы. Организованные походы школьников в кинотеатры будут осуществляться в учебное время. Акция затронет Москву, Санкт-Петербург, а также более 100 других городов России, — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всероссийская акция «Кино Победы» — совместный проект Министерства культуры и Министерства просвещения РФ.