Поручено обследовать береговую линию от Андреевки до ЮБК

Поручение «пройти ногами» всю береговую линию от Андреевки до Южного берега Крыма на предмет наличия локальных загрязнений мазутом дано губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 10 марта на аппаратном совещании в правительстве города директору департамента общественной безопасности Алексею Краснокутскому.

Заслушав его доклад, глава города попросил вместе со спасателями особое внимание уделить труднодоступным районам береговой линии, из-за появляющихся сообщений, что временами то там, то тут обнаруживаются отдельные мазутные пятна.

– И чтобы убедиться, что «массовые или локальные концентрации закончены», а если что-то пропущено, надо успеть убрать, – продолжил М.Развожаев.

А.Краснокутский в ответ доложил, что на сегодня общее количество вывезенного на складские площадки загрязненного мазутом грунта составило 850 тонн.

В настоящее время работниками департамента вместе со специалистами Росприроднадзора ведется мониторинг пляжных территорий с точки зрения проб и готовности к сезону. До конца недели планируется завершить обследование дна пляжных территорий водолазами МЧС России и спасательными службами.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, Керченского пролива, Крыма и Севастополя.