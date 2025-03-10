«Поезд Победы» идет в Крым

С 12 по 18 марта уникальный передвижной музей «Поезд Победы» проедет через города полуострова.

В составе поезда — 10 вагонов, которые рассказывают о событиях Великой Отечественной войны. Погрузиться в то время помогают сцены с восковыми фигурами людей, аудиогид и мультимедийное оборудование, обеспечивающее визуальные и шумовые эффекты.

В Севастополе «Поезд Победы» можно посетить 14 марта с 10.00 до 19.00 и 15 марта с 10.00 до 18.50 на железнодорожном вокзале.

На экскурсию нужно регистрироваться на сайте проекта (https://поездпобеды.рф).