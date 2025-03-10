Парад тюльпанов в Никитском саду посвятят 80-летию Победы!

Традиционную выставку тюльпанов в этом году назвали «Салют Победы». На параде представят 110 тысяч тюльпанов 158 сортов.

Все секреты пока не раскрывают, но известно, что гостям будут представлены сорта-новинки, тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, меняющие цвет, а также редкие сорта с оригинальными бутонами. Цветы будут радовать посетителей не только на выставочном участке, но и в самых притягательных уголках всего арборетума.

«Мы приглашаем всех на выставку, которую назвали «Салют Победы», – рассказывает директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь. – 2025 год объявлен в России годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Это главный праздник для всей страны. И цветение наших тюльпанов, а выставка стартует в апреле, можно воспринимать как праздничный салют в честь ветеранов и в честь героев, которые сегодня отстаивают наши идеалы. Тюльпаны, которые мы продемонстрируем этой весной – олицетворение нашей гордости. Символ мужества, славы, торжества правого дела!».

Приглашение на открытие парада тюльпанов получат лучшие волонтёры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них организуют концерт, где прозвучат песни военные лет и современные произведения.