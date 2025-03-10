Оплачивать лекарства федеральные льготники смогут электронным сертификатом

Получатели федеральных льгот смогут покупать лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, пользуясь электронными сертификатами. Постановление, разработанное на основании соответствующего федерального закона, принято 10 марта на заседании городского правительства.

Как пояснил директор департамент здравоохранения Виталий Денисов, такая новация дает федеральному льготополучателю право выбора, получать ли ему лекарственный препарат по льготе или в натуральной форме в аптеке.

– Если пациент хочет приобрести препарат, который мы не закупали, скажем, более дорогой, он имеет право на приеме к врачу написать заявление, врач передаст соответствующие документы в департамент. Департамент работает с казначейством по единой цифровой платформе в социальной сфере и оформит электронный сертификат на любую карту МИР, которая есть у пациента, – рассказал В.Денисов.

По его словам, фактически льготнику дается денежный эквивалент федеральной помощи. Сертификат загружается на карту, но потратить его можно будет только на лекарства. При этом льготник сможет взять не обязательно то лекарство, которое закуплено депздравом, а то, которое ему кажется более эффективным.

В случае, если средств на сертификате оказывается недостаточно, можно будет доплатить недостающую сумму. При этом альтернатива получения закупленного лекарства в льготной аптеке по рецепту остается. В этом случае необходимо снова обратиться к врачу, в этом случае сертификат будет аннулирован.

Глава города, заслушав доклад, поручил мониторить ситуацию в части сокращения излишней бюрократии, а также внимательно проследить, как будет проходить внедрение электронных сертификатов.

– В мае попробуем уже начать тестировать, срок у нас до октября, но я думаю, сделаем раньше, после того, как в мае сама система начнет тестироваться, – продолжил В.Денисов.

В ходе заседания губернатор также поручил гостелеканалам снять серию сюжетов – инструкций с разъяснением, как нужно пользоваться электронным сертификатом.

Как сообщается, электронный сертификат будет доступен следующим категориям льготников:

– Инвалиды войны;

– Участники Великой Отечественной войны;

– Ветераны боевых действий (согласно статье 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»);

– Военнослужащие, проходившие службу в определенных воинских частях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;

– Награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда»;

– Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны и других военных объектах;

– Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

– Инвалиды;

– Дети-инвалиды;

– Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.