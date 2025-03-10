На весну и лето катастроф в прогнозе нет

Активности оползней на территории Севастополя в Севприроднадзоре не ожидают.

Сотрудники подведомственного экологическому департаменту учреждения составили прогноз развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) на весенне-летний сезон 2025 года по территории города. Исследование выполнено на основании сравнительно-геологического анализа условий и факторов развития ЭГП с учетом данных прогноза метеорологических элементов. Так, в весенне-летний период 2025 года ожидается низкая степень активности оползневых и обвально-осыпных процессов. Катастрофических проявлений не ожидается.

Севприроднадзор обращает внимание, что участки оползней, расположенные в зонах жилой и промышленной застройки, могут активизироваться: при утечках из водонесущих коммуникаций, нарушениях противооползневого режима (подсечки, пригрузки, переориентация поверхностного и подземного стока).