На карантине остаются девять школ

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в школах Севастополя стабилизируется, сообщил 10 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

— За прошлую неделю у нас ситуация по заболеваемости в школах стабилизировалась, пошло значительное улучшение. Одна школа сегодня вышла с карантина, одна уходит. По сравнению с прошлой неделей у нас более чем в два раза снизилось количество закрытых школ. Мы наблюдаем тенденцию на снижение заболеваемости у школьников, — заявил М.Кривонос.

Он также подтвердил, что школы, которые на прошлой неделе перевели на дистант, уже вернулись к учебному процессу в обычном режиме, повторного ухода школ на карантин не фиксируется. К концу недели ожидается выход с карантина восьми учебных заведений, еще одно должно выйти в понедельник.

По словам М.Кривоноса, мониторинг ситуации продолжается, и в случае необходимости в департаменте готовы реагировать.

К концу недели ожидается выход с карантина восьми школ, еще одна, последняя, должна выйти в понедельник.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе за неделю с 3 по 9 марта заболело респираторными инфекциями 7393 человека, показатель на 10 тысяч/населения — 131,6, удельный вес детей составил 44,3%.

В 37 школах на карантине находились 199 классов. Были закрыты 23 группы в 12 дошкольных образовательных организациях. Полностью на карантине находилось девять школ.

Неделей ранее показатель заболеваемости был показатель 124,6 на 10 тысяч/населения — 124,6, удельный вес детей среди заболевших составлял 46,1%.