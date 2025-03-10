На Адмирала Октябрьского приступили к устройству насыпи

Ремонт подпорной стены на Адмирала Октябрьского продолжается, отчитался 10 марта на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

– На прошлой неделе работы по организации временных коммуникаций завершили, за исключением линии связи, которую планируется завершить в ближайшее день-два. С выходных приступили к устройству насыпи, – доложил руководитель горстранса.

По его словам, камеральной обработке подверглись результаты геологических изысканий, завершенные на прошлой неделе.

С.Таматаев также сообщил, что по организации новой схемы движения общественного транспорта никаких существенных ухудшений не зафиксировано, все измененные схемы движения в бумажном варианте разместили на остановках.

Заслушав отчет, глава города дал поручение в связи с приходом весны начать заниматься состоянием обочин и остановок.

– Надо как-то приводить в порядок, поскольку их состояние в последнее время в связи с морозами оказалось подзапущено, – сказал он.