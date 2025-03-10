Экс-губернатор Севастополя не признал вину в обходе британских санкций

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, задержанный в Лондоне в прошлом году, не признал вину по выдвинутым обвинениям в обходе британских санкций, передает корреспондент ТАСС с заседания в Королевском суде лондонского района Сазерк.

Д.Овсянникову ранее были предъявлены обвинения по семи эпизодам обхода санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег.

Кроме того, обвиняемыми по делу об обходе санкционного режима проходят его брат бизнесмен Алексей Овсянников и супруга бывшего чиновника Екатерина Овсянникова. Они также не признали в суде свою вину.

Д.Овсянников был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 годы, а замглавы Минпромторга России в периоды 2015-2016 и 2019-2020.