Документы украинского периода передадут на хранение в Нотариальную палату

Документы, оформленные до 2014 года, планируют хранить в городской Нотариальной палате. До сих пор этот вопрос не был урегулирован Федеральным законодательством.

В связи с этим на заседании городского правительства 10 марта принят проект закона «Об архивном деле в городе Севастополе», которым предполагается урегулирование вопроса передачи, хранения и использования украинских документов.

– Предлагается передать документы на хранение, укомплектование и выдачу городской Нотариальной палате, после утверждения проекта закона правительством Севастополя, по согласованию с Нотариальной палатой, – представил проект документа директор департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя Юрий Клепче.

Он пояснил, что сейчас все эти документы находятся в личном хранении у частных нотариусов, но необходимо собрать их в одном вместе.

По его словам, с Нотариальной палатой все отработано, они готовы хранить документы, с Архивом у Нотариальной палаты также взаимодействие налажено. Правда добавил, что после принятия закона еще предстоит согласовать порядок, как это все будет происходить.

– Вы же понимаете, что это все это очень серьезный источник, порядок там должен быть очень жесткий, все должно фиксироваться по описи. Ничего лишнего не должно появиться! И цифровизировать желательно какие-то вещи. Давайте очень подробно к этому подойдите, педантично, – предупредил губернатор Михаил Развожаев.