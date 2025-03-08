Музеи «Ясная Поляна» и обороны Севастополя представили выставку о военных корреспондентах

Экспозиция рассказывает о пребывании Льва Толстого в Севастополе в период Крымской войны, а также о работе военных корреспондентов в осажденном городе в 1941-1942 годах.

Совместный выставочный проект «Солдаты слова Севастополя. Военные корреспонденты» представили в культурно-выставочном комплексе «Л.Н.Т.» в Туле музей-заповедник «Ясная Поляна» и Музей обороны Севастополя.

«Выставка расскажет о пребывании в Севастополе в период его обороны 1854-1855 годов Льва Толстого, которого по праву называют первым русским военным корреспондентом. Еще один раздел экспозиции будет посвящен работе в осажденном Севастополе в 1941–1942 годах советских фронтовых корреспондентов, фотокоров, военных художников», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Ясной Поляны».

Главный научный сотрудник севастопольского музея Станислав Рузаев рассказал, что одним из самых известных журналистов, работавших в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, стал корреспондент ТАСС и Совинформбюро Александр Хамадан. В осажденном городе он написал серию документальных рассказов, в 1942 году попал в плен, был связан с подпольем и проводил агитационную работу, его разоблачили и казнили в 1943 году.

«В музее хранится обширная коллекция его личных вещей, документов, рукописей. Среди них — наручные часы ЗиФ, которые писатель, когда находился в тюрьме, передал медсестре Ольге Паниной (Мараховской) накануне своего расстрела. Это небольшая вещь стала немым свидетелем подвига Александра Хамадана, который оставался верен своей Родине и продолжал бороться до последнего. И ее могут увидеть туляки», — сказал собеседник агентства.

Отмечено, что музей обороны Севастополя представил более 200 уникальных музейных предметов из своей коллекции: периодические издания, книги, литографии, мемориальные предметы XIX века, а также документы, очерки, газетные статьи, личные вещи корреспондентов времен обороны Севастополя 1941–1942 годов. «У посетителей есть уникальная возможность увидеть подлинные периодические издания периода обороны Севастополя — газету «Одесский вестник» и сборник «Русский художественный листок», который позволял не только узнать последние известия, но и увидеть их глазами художников, находившихся на местах событий», — рассказала заведующая отделом Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская.

Выставка будет работать до 11 мая.