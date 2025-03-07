Второго церковного вора нашли, арестовали и будут судить

Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который находился в розыске в связи с кражей из Свято-Никольского храма на братском кладбище на Северной стороне.

Установлено, что 41-летний мужчина с 38-летним подельником специально приехали в Севастополь, чтобы обокрасть церковь. В ночь на 15 августа 2022 года один из них при помощи приготовленной складной лестницы поднялся к оконному витражу храма-памятника на ул.Богданова, выдавил стекла, забрался внутрь и похитил 221 драгоценное изделие — пожертвования прихожан — стоимостью более 800 тысяч рублей. В это время его подельник бдел снаружи в машине.

Украденное мужчины сложили в носок, спрятали в короб воздушного фильтра автомобиля и направились за пределы Крыма, но были задержаны полицией.

В ходе следствия похищенное имущество изъято и возвращено в храм.

Один из обвиняемых был заключен под стражу, а в дальнейшем осужден к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Второй участник находился под домашним арестом в городе Пенза. Он бежал и находился в розыске, однако избежать ответственности за содеянное и ему не удалось. Теперь он найден, взят под стражу и предстанет перед судом.

Дело в отношении него направлено на рассмотрение по существу в Нахимовский районный суд Севастополя, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.