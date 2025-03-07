Ночью сбиты украинские беспилотники

В ночь на 7 марта Севастополь и Крым подвергшись массированной атаке украинских БПЛА.

Как сообщили в Минобороны России, «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, <...> три БПЛА — над акваторией Азовского моря».

Об успешном отражении атак и работе ПВО на протяжении ночи сообщал в соцсетях губернатор Севастополя. Также по информации городской спасслужбы, «никакие гражданские объекты в городе не пострадали».