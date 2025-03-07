Дети будут ездить в поездах за полцены круглый год

Стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет составит половину стоимости от взрослого билета по такому же направлению. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина России.

Согласно документу, это правило будет распространяться на плацкартные и общие вагоны, на вагоны второго и третьего классов в моторвагонном подвижном составе во внутригосударственном сообщении для поездов дальнего следования всех категорий, за исключением скоростных поездов. Также предоставляется скидка на проезд в двухэтажных вагонах с четырёхместными купе.

До сих пор порядок предоставления льгот разнился в зависимости от возраста детей. Кроме того, льготы действовали только для учеников очной формы обучения в общеобразовательных школах в период с сентября по май. При этом детям необходимо было каждый раз предоставлять справку из школы. Для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, таких льгот не было.