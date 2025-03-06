Задержан по подозрению в призывах к убийству полицейских

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, «пресечена противоправная деятельность гражданина России, который подозревается в осуществлении публичных призывов к убийству сотрудников правоохранительных органов».

Установлено, что 49-летний житель Севастополя под псевдонимом Udav Trancheyny в мессенджере «Телеграм» размещал материалы с активными призывами к экстремистским действиям. Согласно заключению специалиста, его текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников полиции.

Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.