Выставку посвятили истории гидроавиации

Выставка «История гидроавиации в Севастополе. 1901-1944 гг.» открылась на Михайловской батарее. Тема экспозиции – предыстория и история русского военно-морского воздухоплавания, раскрытая столько предметно впервые.

На выставке рассказано о создании первых летательных аппаратов и организации воздушных сил в начале XX века, а также об использовании гидроавиации в боевых действиях на Черном море во время Первой мировой войны.

Посетители смогут узнать и о становлении советской гидроавиации в 20-30-х годах прошлого века, в том числе отечественных экспериментальных и предсерийных гидросамолетов, которые испытывали в Севастополе.

Один из разделов повествует о событиях Великой Отечественной войны, точнее, об участии в них немецкой гидроавиации, базировавшейся в Севастополе в период с 1941 по 1944 годы.

В экспозицию вошли документы, фотографии, карты, модели гидросамолетов, в том числе модель первого гидроплана Русского флота Antoinette IV/V, изготовленная сотрудниками музея.

Новая выставка включена в основную музейную экспозицию, развернутую на батарее, и будет работать на постоянной основе бессрочно, с включением в канву основного экскурсионного рассказа.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал заместитель директора Военно-исторического музея фортификационных сооружений Александр Степанюк.

Он также отметил, что над созданием выставки дружно работали все сотрудники военно-исторического музея: одни искали информацию, другие встречались с ветеранами, третьи готовили предметы показа и работали над техническим оснащением выставки.

– Делали все вместе, это результат общего труда. Часть экспонатов – наши, но есть уникальные, которые сделаны специально для выставки, – рассказал А.Степанюк.

Например, модель МБР – 2 (морской ближний разведчик), иначе, летающая лодка, изготовлена специально по заказу музея работниками Таганрогского авиационного научно-технологического комплекса имени Г.М.Бериева. Прежде это было ЦКБ морского самолетостроения авиационного завода №31, где серийно производились такие гидросамолеты.

Гордостью экспозиции также являются предметы, переданные музейщикам ветеранами 318 – го отдельного противолодочного Констанцского Краснознаменного авиационного полка авиагарнизона Мирный.

– Это детали настоящего МБР-2, погибшего в 1941 году и частично поднятого со дна озера Донузлав уже в наше время, – продолжил рассказ А.Степанюк.

Историю гибели МБР-2, а также его подъема наверняка будет интересно узнать посетителям музея на Михайловской батарее.