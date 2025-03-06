Вандалы уничтожили результаты субботника на 19-й батарее

Субботники в расположении береговой батареи №19 на Фиоленте (недалеко от СТ «Боевик») ребята из организации по сохранению исторического наследия «Гренадёр» проводят регулярно, однако результаты субботника, проведенного 22 февраля были уничтожены вандалами.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил руководитель организации Илья Давыдов.

— В этот раз мы опять убрали мусор, установили информационный стенд со схемой батареи, информацией о ее истории и QR-кодами дополненной реальности. Однако все это простояло максимум неделю. О вандализме первыми написали в соцсети жители СТ «Боевик». После того, как мы приехали на батарею, обнаружили там выбитую информационную табличку и поваленную конструкцию стенда — вандалы также пытались вытащить камни, которые мы заложили в основание конструкции для ее устойчивости, — рассказал И.Давыдов.

Активисты попытались все это исправить: подняли поваленную конструкцию и решили распечатать новую информационную табличку. Однако уже на следующий день выяснилось, что конструкция снова опрокинута, камни изнутри вытащены, а стенд попросту украден.

По факту случившегося общественники планируют обратиться в полицию, чтобы вандалов нашли и наказали.

Как ранее сообщала «Севастопольская газета», «Гренадёр» реализует проект «Южный щит России», смысл которого состоит в приведении в порядок береговых батарей Севастополя. В перспективе батареи планируется объединить в единый туристический маршрут, установив на каждом информационный стенд с цифровым переходом к дополненной реальности.

19-ю батарею общественники — энтузиасты включили в туристический маршрут, в который входит девять батарей.