Уровень влаги в почве в Крыму достиг минимума за последние 30-40 лет

Уровень влаги в метровом слое почвы на полуострове достиг минимума за последние 30-40 лет. Это может отразиться на урожае зерновых, однако далее ситуация будет зависеть от весенних осадков, наличие которых наиболее важно в апреле.

«Влаги очень мало. За последние 30-40 лет у нас [в Крыму] так мало влаги в метровом слое почвы, как на данный момент, не было. Сказался прошлый засушливый год, осадков практически не было в летний и осенний период. Тем не менее, если будут продуктивные осадки в марте, а, самое главное, в апреле, то все будет в порядке», — сообщила ТАСС заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.

Ученые подняли архивы и обнаружили, что в Крыму уже был аналогичный период в 2000-2001 годах, тогда тоже за осень-зиму выпало мало осадков, порядка 50% от нормы. Тогда ситуация на момент возобновления вегетации была критическая. А в марте выпала месячная норма осадков, в апреле выпало три нормы, в мае — опять норма осадков. Таким образом баланс восстановился и урожайность была высокая, 50 центнеров с гектара

Л.Радченко отметила, что морозы, которые настигли Республику Крым, на состояние посевов не повлияли, угрозы для перезимовки не было.

Засушливый февраль

По данным Крымского гидрометцентра, в феврале в Крыму в среднем выпало 23,6 мм осадков, что на 63% ниже месячной нормы.

В юго-западном предгорье (бассейны рек Кача, Черная, в среднем и нижнем течении реки Бельбек) выпавшие в феврале осадки составили лишь 5-21% нормы. В бассейнах рек ЮБК осадков выпало 32-64% нормы, а в Крымских горах снова наблюдался их значительный недобор. В районе метеостанции Ай-Петри осадков выпало 20% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал — 39% нормы.

Из-за продолжительной холодной погоды на реках Крыма сохранялась низкая водность, а снегозапасы постепенно уменьшались-происходили их значительные потери (вымерзание, выветривание, испарение).

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу весны 2025 года составил 114,99 млн куб.м , что на 0,960 млн куб.м меньше, чем на начало февраля и на 89,28 млн куб.м меньше, чем к началу весны 2024 года.

Прогноз синоптиков на март показывает неустойчивый характер погоды в регионе: в зависимости от особенностей атмосферной циркуляции март может быть как экстремально теплым, так и экстремально холодным. Возможны очень сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), очень сильный ветер, грозы и ливни.