«Сберегательный союз Крыма» обогатил только его основательницу

Подсудимая разработала преступную схему обогащения — принимала от граждан вклады под большие проценты.

Для создания видимости реальной деятельности она открыла офисы кредитного потребительского кооператива «Сберегательный союз Крыма» в Севастополе и в Крыму, разработала типовые комплекты документов — договор передачи личных сбережений кооперативу, членский билет, заявление о вступлении. Деньги принимались на вклады: «Пенсионный», «Пенсионный-2», «Выгодный срок», «Накопительный», «Капитал», «Максимальный» «Сберегательный-1», «Сберегательный-2», «Выгодный», «Для военнослужащих».

На обещания больших процентов откликнулся 51 человек. В липовый «Сберегательный союз Крыма» они внесли более 25 млн рублей.

Ленинский районный суд Севастополя признал женщину виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления. Путем частичного сложения сроков по статьям, ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены гражданские иски на сумму более 20 млн рублей.