Риелтор оформил 35 земельных участков по подложным документам

Мужчина по подложным документам организовал фейковый дачно-строительный кооператив «Мыс Святой Елены» и получил под него землю на Фиоленте.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в 17 эпизодах мошеннических действий с земельными участками, принадлежащими городу, и в 18 эпизодах покушения на мошенничество.

Следствием установлено, что частный риелтор для незаконного приобретения прав на участки общей площадью более 4,4 га в районе садового товарищества «Берег» сформировал пакет подложных документов якобы для передачи этой земли от города в собственность членам фейкового дачного кооператива «Мыс Святой Елены». На деле же он оформил участки на своих родственников и знакомых для дальнейшей перепродажи. В результате противоправных действий частного риелтора из собственности города выбыло 35 участка, а бюджету Севастополя причинен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей.

Мошеннические действия фигуранта были выявлены Следственным комитетом во взаимодействии с управлением по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Севастополю.

Похищенные участки возвращены в собственность города, на имущество и финансы обвиняемого наложен арест для обеспечения исполнения дальнейшего приговора.

С утвержденным обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.