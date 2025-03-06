На Дергачах мужчину покусала собака

В четверг, 6 марта в 11.50 в отделение полиции обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что в районе дома №145 по ул.Горпищенко на него напала агрессивная собака. Укушенному пришлось обратился за помощью в городскую больницу.

В настоящее время заявление пострадавшего зарегистрировано в отделении по Нахимовскому району. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев, устанавливают местонахождение собаки и ее владельца.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В соцсетях жители района Дергачей, комментируя кадры нападения, пишут, что у овчарки есть хозяин. Животное не в первый раз проявляет агрессию.