К лету город превратят в цветник

На клумбы в скверах и парках Севастополя высадят почти 200 тысяч разнообразных цветов.

ГБУ «Парки и скверы» объявило конкурс на поставку рассады цветочных культур. Ассортимент видов и сортов цветов, которыми планируют украсить город, впечатляет. В списке — пушистый, похожий на помпоны агеритум, невероятно милый антирринум (львиный зев), веселые бархатцы, декоративная бегония, яркоцветущая газания, ипомея, колеус, канны, петунья, портулак, сальвия, сеткреазия. Все цветы ярких расцветок, высокие и низкие, вьющиеся, пушистые, тонколистные, махровые.

Поставить подрощенных растения необходимо до конца мая, чтобы сразу после традиционного весеннего парада тюльпанов Севастополь превратился в город-цветник. Начальная цена этой красоты — девять миллионов рублей.