Имущество пособников врагов изымут в госсобственность

— Выявляются лица, которые владеют имуществом на территории города Севастополя, и доходы от этого полученного имущества используют в том числе для сотрудничества с нашим врагом, с иностранными государствами. Поэтому ряд таких лиц был выявлен в ходе соответствующей проведенной работы, — сообщил после заседания городского правительства губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, ряд вышеобозначенных физических лиц и аффилированные с ними юридические лица владели различными объектами недвижимости и собственностью в Севастополе.

— Из самого значимого, что сегодня перешло в собственность города Севастополя, — комплекс зданий бывшего завода световой техники «Маяк» и пансионат «Севастополь» на проспекте Героев Сталинграда», — уточнил М.Развожаев.

Всего в перечень изъятого в госсобственность имущества вошли семь предприятий: ООО «Завод судовой светотехники «Маяк», ООО «Завод судовой светотехники», ООО «Плоск», ООО «Тинос», ООО «Эксплуатационная организация «Технотрон», ООО «Центр технической эксплуатации №1», производственный кооператив «КОРПУС».

В список изымаемого также включили инвентаризированное имущество, принадлежащее ПАО «Севастопольгаз». Таким образом, перечень имущества этого ПАО, уже учитываемого как собственность города, дополнили гаражами, котельными и другим имуществом технологической инфраструктуры.

Кроме того, решено включить в список имущества, учитываемого как собственность Севастополя, движимое и недвижимое имущество 13 физических лиц. В списке: Карпенко Андрей Валериевич, Карпенко Ирина Константиновна, Козловская Людмила Петровна, Козловский Петр Петрович, Козловский Сергей Петрович, Козловская Сидония Филипповна, Себякина Наталия Николаевна, Рубежная Ольга Витальевна, Рубежный Евгений Николаевич, Мирошникова (Козловская) Елена Петровна, Мирошников Виктор Сергеевич, Присяжнюк Владимир Константинович, Украинская Таисия Леонидовна.

«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда «Открытый диалог», который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны. Через указанный фонд вышеназванными лицами было перечислено в виде пожертвований украинскому правящему режиму свыше 520 тысяч долларов США», — объяснил М.Развожаев.