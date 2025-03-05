За туристической индустрией установили региональный контроль

Управление туризма Севастополя теперь будет контролировать и надзирать за туристической индустрией города. Такое нововведение Минэкономразвития РФ зафиксировано в постановлении городского правительства от 28 февраля.

– Наконец-то карательные функции включаете, – предварил сообщение и.о.начальника управления туризма Марии Ветлицкой губернатор Михаил Развожаев

Чиновница рассказала, что теперь региональным органам власти в сфере туризма вменены новые контрольно-надзорные полномочия. Объектами контроля и надзора станут средства размещения, экскурсоводы, гиды, гиды-переводчики, инструкторы – проводники (за исключением предпринимателей, которые работают в ООПТ), а также классифицированные пляжи.

Звездам соответствуй!

Обязательным требованием к средствам размещения с 1 января 2025 года является прохождение классификации и получение звездности. Чиновники из Управления туризма будут контролировать наличие сведений о средствах размещения в Едином реестре, который ведет Минэкономразвития РФ и соответствие требованиям звездности. Реклама в социальных сетях и на сайтах типа Авито должна содержать ссылки на Единый реестр.

– Самое главное – это соблюдение гостиницами правил оказания гостиничных услуг, – пояснила М.Ветлицкая.

Аттестация и нагрудная карточка обязательны

Это требование касается инструкторов – проводников. К предмету регионального контроля относится наличие действующей аттестации в виде нагрудной карточки у инструктора или проводника при оказании им услуг, направление уведомлений о сопровождении туристов на маршруте, а также сопровождение туристов соответствующим инструктором – проводником и выполнение правил оказания услуг.

Как рассказала М.Ветлицкая, аттестованные инструкторы – проводники теперь также внесены в официальный реестр соответствующими организациями, а именно федерациями подводного спорта, альпинизма, спортивного туризма РФ.

Все экскурсоводы – в Единый реестр

– В части аттестации экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков региональный контроль проводится по аналогии с аттестацией. Последнюю проводит управление туризма Севастополя на регулярной основе, и по итогу также присваивается идентификационный номер и код, который мы передаем для включения в Единый реестр, который ведет Минэкономразвития, – продолжила М.Ветлицкая.

По ее словам, сейчас в Севастополе 327 аттестованных экскурсоводов включены в Единый реестр.

Пляжам нужна категория

В части классификации пляжей региональный контроль коснется только вопросов размещения рекламы о деятельности пляжей, которые также должна пройти классификацию.

– В любых интернет-порталах, на сайтах при размещении рекламы о деятельности пляжей должна быть ссылка на Единый реестр, что пляжу присвоена определенная категория. Эту работу начнем перед открытием купального сезона, – сообщила М.Ветлицкая.

В качестве формата взаимодействия с контролируемыми лицами чиновница назвала контрольную закупку, мониторинговую закупку, инспекционный визит, выездную проверку.

Контроль и надзор планируют проводиться во взаимодействии с Главным управлением МЧС России и управлением МВД по городу Севастополю. Предполагается, что при выявлении нарушений на нарушителей будут налагаться штрафы.

При этом, как уточнила замгубернатора Мария Литовко, карательные меры в отношении гостиниц вступают в силу с 1 сентября 2025 года.