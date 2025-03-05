В здании кенасса хотят открыть Дом дружбы народов
Такими планами поделился председатель севастопольского караимского общества «Фидан», председатель Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя (АНКОС) Евгений Баккал.
Тема современного использования здания кенасы на Большой Морской, 11, стала вновь обсуждаемой после недавнего открытия Школы бокса «Спартак» на ул.Вакуленчука. Таким образом используемое до этого боксерами историческое здание освобождается и может быть возвращено законным владельцам.
Так считает губернатор города Михаил Развожаев, полагающий, что передача культового здания караимам могла бы стать проявлением исторической справедливости. Свое мнение он обозначил в прямом эфире СТВ. Однако реальное положение вещей приводит к пониманию, что одни только караимы не смогут содержать здание: сегодня их в Севастополе около 60 человек.
Губернатор предположил, что на Большой Морской, 11, можно было бы разместить музей истории караимского народа, а еще Общественную палату Севастополя и Совет по делам национальностей. В этих помещения можно было бы проводить различные научные конференции и лекции общества «Знание».
Новый дом для АНКОС
Идея Е.Баккала несколько иная.
— Мы настроены на то, чтобы это здание работало для всех с обязательным выделением места для караимского общества. Но наша главная идея — создать в бывшей кенасе Дом дружбы народов, — поделился с «Севастопольской газетой» Е.Баккал.
Он также пояснил, что вопрос начали обсуждать уже давно, а примерно год назад беседа на эту тему состоялась с губернатором Севастополя.
— Сейчас мы хотим поднять этот вопрос в очередной раз, на высоком общественном уровне, —продолжил Е.Баккал.
По его мнению, было бы правильно создать Дом дружбы народов для всех национально-культурных обществ города. Тем более, что АНКОС сейчас ютится в совсем небольшом помещении в многоквартирном жилом доме.
— Это здание могло бы работать для всех, — убежден Е.Баккал.
Разрушено и восстановлено
Здание кенасса на Большой Морской было построено в 1908 году по проекту городского архитектора А.М.Вейзена. По свидетельству очевидцев, оно было «весьма изящной архитектуры в стиле ренессанс» и рассчитано на 400 человек. Здание обошлось караимскому обществу в 70 тысяч рублей, что по тем временам было огромной суммой.
Во время Великой Отечественной войны здание было сильно разрушено авиабомбами и снарядами. Однако конструктивные элементы сохранились: фундамент, цоколь, три стены (кроме южной). В 1953 году по проекту севастопольского архитектора Александра Бобкова здание было восстановлено. Правда, во время восстановления его разделили на два этажа и перенесли главный вход с северного фасада на южный.
В 1960 году в бывшей кенассе разместилось детское спортивное общество «Спартак», с того времени здание было связано исключительно с боксом.
Справка
Крымские караимы — тюркский народ, сложившийся как этнос в Крыму. Их язык принадлежит к тюркской языковой семье, религия — караимизм — признает только Ветхий Завет, чем отличается от христианства (Ветхий Завет и Новый Завет), иудаизма (Ветхий Завет и Талмуд) и ислама (Ветхий Завет и Коран).
В Крыму проживает не более 500 караимов, в Литве — не более двух сотен.