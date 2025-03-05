Равнение на 8 Марта!

Такое бывает только раз в году: весь ассортимент цветочных базаров будет раскуплен до основания.

Для большинства мужчин покупка букета — верный и не особо обременительный способ уйти от поиска подарка: цветы подарил — зачет!

На цветочных рынках, где продавцы ожидают своего ежегодного весеннего звездного часа, с середины недели будущие покупатели уже изучают конъюнктуру. Проще говоря, прицениваются, во сколько на этот раз им обойдется женский праздник.

Самые мартовские цветы — тюльпаны — пока стоят от 150 рублей за штуку. Примерно столько же придется отдать за веточку благоухающей фрезии или за фиолетово-синий ирис. В букете это будет...

Впрочем, можно не умножать на количество штук, а купить готовый букет, обернутый в цветную бумагу. Другие варианты — цветочная корзина, коробочка с цветами, цветочная сумочка. Последняя, говорят продавцы, тренд сезона: изящно, оригинально и относительно недорого. Ну, как недорого, полторы – две тысячи отдать придется.

Тяжелая цветочная артиллерия — розы! От их обилия и цветового разнообразия глаза разбегаются: белые, розовые, лососевые...

На вопрос о цене продавец кивает на выстроенные по ранжиру белые пластмассовые вазоны: «Двести, триста, четыреста, те, полутораметровые, шестьсот!» На всякий случай уточняем: это ведь за штучку, и нарываемся на возмущенное: «Разумеется!»

На соседнем прилавке розы дешевле: от 130 до 300, мелкий спрей — по 350 за веточку. Хозяйка уверяет: дешево, потому что цветы местные.

Любителям экзотики предлагают купить орхидеи, дескать, это для тех, кто любит что-то необычное. Экзотику продают за 2,5-3 тысячи за пять или семь цветков. Уроженку тех же дальних краев альстрёмерию предлагают купить за 200 рублей.

Впрочем, заранее прогнозировать цены на цветы к праздничной субботе пока никто не берется. Говорят, что все зависит от поставщиков. Но то, что будет дороже, ясно и без прогнозов.

Интересно, что на цветочном рынке на ул.Очаковцев нам не удалось отыскать мимозу, нарциссы и гиацинты. Вероятно, их выставят прямо к празднику. Надеемся, что по бросовой цене.