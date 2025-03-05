Приложение «Госуслуги Дом» доступно и собственникам частных домов
Данные и об этой недвижимости теперь загружаются в приложении автоматически, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.
Теперь собственники частных домов (ИЖС) как и собственники квартир в многоквартирных домах могут:
— подавать показания счетчиков;
— заказывать их поверку;
— оплачивать коммунальные услуги;
— обращаться в ресурсоснабжающие организации по вопросам работы приборов учета и корректности платежных документов;
— предоставлять гостевой доступ к управлению своим домом родственникам или арендаторам.
Более 26% домохозяйств в России — это индивидуальные жилые дома. Большинство таких домов обеспечено коммунальными услугами из централизованных систем электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Теперь владельцы таких домов также могут управлять своим жильем со смартфона.
«Наш приоритет — давать в «цифровом» виде доступные инструменты для решения всех вопросов, связанных с ЖКХ», — цитирует пресс-служба замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.
Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.