Перегон Владиславовка – Семь Колодезей теперь на особом контроле государства

Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 12 новыми позициями. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере транспорта, здравоохранения, образования, культуры и природопользования. Так, в перечень включено и два крымских: создание новой железнодорожной инфраструктуры на участке Владиславовка – Семь Колодезей и реконструкция детского лагеря «Солнечный» в составе Международного детского центра «Артек».

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ, сообщила пресс-служба кабмина.

В 2023 году Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства двухпутных вставок на перегоне Владиславовка – Семь Колодезей в Крыму для увеличения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры полуострова. Предполагаемая потребность пропуска в сутки — 12 пар пассажирских поездов и 19 пар грузовых составов.

Этот участок железной дороги — севернее Феодосии до Керчи имеет в основном один путь, разъезд встречных поездов организован на станциях.