Некомплект полицейских по всей стране

О том, насколько остро стоит вопрос комплектования служб и подразделений МВД, сообщил Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства 5 марта 2025 года.

Из его доклада следует, что общее количество вакансий в министерстве за год увеличилось более чем на 33 тысячи и превысило 172 тысячи должностей. Так, в Приморском крае и в Ивановской области нет почти трети личного состава — 27%. В 39 из 96 терорганов не хватает более 20% сотрудников.

На городском уровне такая же картина: например, в УМВД по Екатеринбургу некомплект — 30%. В Магаданской области вакантна фактически каждая вторая должность следователя. В Смоленской — не укомплектовано 40% подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Во многих российских райотделах, причем включая столичные, — более половины численности вакансии. Из-за этого деятельность ведущих служб полиции существенно затруднена. В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть.

Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за 6 лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10-ти лет и более. А специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории и ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением требуются годы. Очевидно, что в таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров.

Льготы — уже не льготы

Но даже при сложной кадровой ситуации позиция должна оставаться неизменной: категорически неприемлемо снижение критериев отбора кандидатов на службу в ОВД. На этом фоне крайне важно обеспечить реализацию всех предусмотренных мер социальной поддержки.

Есть серьезная проблема с неконкурентным уровнем денежного довольствия аттестованных сотрудников. По сравнению с 2012 годом его среднее значение увеличилось в 1,9 раза, а средняя заработная плата по экономике за тот же период возросла в три с лишним раза.

Льготы для полицейских в ходе реформы были монетизированы и погружены в оплату труда. На сегодняшний день они полностью обесценились, а покупательная способность денежного довольствия сотрудников в среднем снизилась более чем в полтора раза. Без его существенного повышения положение дел не изменится.