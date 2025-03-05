На ремонт набережных Крым получит 10 млрд рублей

Порядка 10 млрд рублей будет выделено в 2025 году для ремонта берегоукрепительных сооружений (БУС), пострадавших из-за ноябрьского шторма 2023 года, в Республике Крым, сообщил ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В ночь на 27 ноября 2023 года на юг России обрушился мощный шторм. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Республике Крым общая сумма ущерба инфраструктуре составила порядка 68 млрд рублей. В октябре власти республики рассчитывали направить на ремонт БУС в 2025 году 3,2 млрд рублей, однако сейчас на согласовании у вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина находятся документы о выделении большей суммы.

«Необходимо восстановить 41 берегоукрепительное сооружение, пострадавшее от непогоды. Для выполнения всего объема работ необходимо финансирование порядка 43 млрд рублей. В этом году на работы выделяется около 10 млрд рублей», — сказал С.Аксенов.

Глава региона отметил, что ремонт и реконструкция всех БУС должны быть завершены в течение двух лет. Восстановлению подлежат и объекты, расположенные на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства. «Так, например, после перерасчетов принято решение восстановить в полном объеме четырехкилометровую линию пляжа в селе Николаевка Симферопольского района», — уточнил он.

В 2024 году С.Аксенов сообщал о выделении порядка 8,3 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт пострадавших от шторма набережных и БУС.