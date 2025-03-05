Деревни нет, а мусор есть

В социальных сетях региональный оператор ООО «Благоустройство города «Севастополь» (БГС) регулярно напоминает своим клиентам, что они обязаны платить за услугу даже, если утилизируют мусор самостоятельно, не проживают в доме или квартире, или даже умерли.

В одной из последних публикаций БГС рассказал своим абонентам даже про космический мусор. И это очень актуально для севастопольцев: на космические расстояния до ближайшего контейнера жалуются в газету жители индивидуальных домов на Северной стороне и района Стрелецкой балки. С мусорными пакетами им приходится преодолевать не километры — парсеки! При этом у контейнеров в частном секторе скапливается огромное количество отходов, за которыми мусоровозы, вероятно, летят из другой галактики

Почему так происходит, можно узнать из другой публикации БГС «Вывоз мусора в деревне». Заголовок звучит для Севастополя немного странно. В городе федерального значения есть поселки, сёла, садовые товарищества, территории индивидуальной застройки, а деревень нет. В статье рассказывается, что мусорная реформа внесла существенные изменения в порядок и правила вывоза мусора из деревни, коттеджных поселков и садовых товариществ. Если раньше собственники частных домов могли сжигать твердые бытовые отходы (ТКО) на своем участке или самостоятельно вывозить их на специальные площадки, то теперь вывоз мусора стал коммунальной услугой обязательной к оплате.

«Как бы ни хотели жители деревень отказаться от вывоза мусора, законодательство остается на стороне жилищно-коммунальных служб. За неуплату услуги вывоза ТКО будут начислены пени, а затем вся сумма будет взыскана с неплательщика через суд», — подчеркивается в материале.

Но почему местный региональный оператор использует необычный для Севастополя географический термин «деревня»? Как оказалось, сотрудники БГС, не мудрствуя лукаво, скопировали публикацию московского регоператора «Эко-Москва» «Вывоз мусора в деревне». При этом они удалили из текста все упоминания о своих обязанностях.

Как же вывозят мусор из московских деревень?

Сегодня распространены два способа организации вывоза мусора из дома в деревне.

Первый или классический вариант, когда на территории организуется общая «помойка», на которую все жители выносят мусорные пакеты. График приезда мусоровоза согласовывается с местной администрацией или управляющей компанией, которая заключает договор на обслуживание с региональным оператором.

Второй способ — индивидуальная схема. Собственник дома приобретает мусорный бак, размещает его на своем участке и по согласованному графику выставляет наполненный бак за ворота, чтобы мусоровоз мог забрать и увезти содержимое. Договор заключается напрямую между компанией-оператором и собственником.

А кто отвечает за размещение контейнерной площадки? И почему они находятся в «другой галактике»?

Это ясно из комментария, который БГС дало к публикации: «Вопросы организации контейнерной площадки, расстановки урн, уборки территории, находятся в компетенции администрации муниципалитета».

Напомним, «мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 года. К этому сроку во всех регионах должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать региональных операторов. Тогда же регионам разрешили самостоятельно устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к раздельному сбору отходов. При этом для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — старт «мусорной реформы» был отсрочен до 1 января 2022 года. Но власти Севастополя от данной отсрочки отказались и ввели повышенные тарифы уже в 2019 году.

В декабре 2024 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ заявила о провале начавшейся шесть лет назад «мусорной реформы», отметив, что она оказалась больше похожа на деградацию и регресс. В.Матвиенко тогда отметила, что региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны.