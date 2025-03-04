Водолазы следов мазута не обнаружили

Севастопольские водолазы МЧС России в поисках следов мазута провели осмотр 500 квадратных метров дна в прибрежной зоне. Нефтепродуктов не обнаружено.

Всего за время работ в Севастополе было обследовано 165 километров берега Черного моря, в том числе повторно. Вывезено более 843 тонн загрязненного грунта.

Мероприятия по устранению последствий розлива нефтепродуктов находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Мазут выбросило на берег в районе Анапы, Керченского пролива, Крыма и Севастополя.