В Севастополе нет подпольных этнических спортклубов

Ситуация в городе и с иностранцами, и бойцовскими клубами находится под контролем полиции.

На проблему этнических спортивных клубов, куда русским вход закрыт, обратил внимание вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко. Он задал вопрос начальнику УМВД России по Севастополю Сергею Сигунову, который 4 марта отчитывался перед депутатами.

— Вчера из уст моих коллег в Государственной Думе прозвучала тревожная информация о том, что на территории Москвы существует около 500 подпольных спортивных клубов, которые формируются по национальному принципу и по сути могут быть ударной силой при совершении различных терактов. В «Крокусе» теракт совершали члены именно такого подпольного клуба. На Украине ударной силой националистов также являются такие вот спортсмены. По вашей информации, есть ли на территории Севастополя что-то подобное? И проводится ли профилактика в этом направлении? — поинтересовался В.Пархоменко.

С.Сигунов в ответ сообщил, что работа в этом отношении проводится.

— Министерство внутренних дел эти вопросы отслеживает. И все те механизмы, тенденции, которые намечаются в обществе, конечно, по вертикали нам спускаются. Буквально в конце года мы получили ряд указаний прямо по направлению деятельности, которую вы сейчас озвучили, — рассказал С.Сигунов. Он добавил, что клубов таких в Севастополе нет.

— На сегодняшний момент у нас нет информации о спортивных клубах, в которых проводится помимо спортивных тренировок какая-то работа по формированию негативного отношения к жителям Севастополя, — заверил глава УМВД.

По приведенной им статистике, в 2024 году иностранцами в Севастополе было совершено 150 преступлений. Это на 81 преступление меньше, чем годом ранее. Основные криминальные статьи иностранцев — кражи, мошенничество, грабежи, разбои. При этом две трети преступлений на счету иностранцев, постоянно проживающих в городе.