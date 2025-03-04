В Крыму вывели два новых сорта олив

В Никитском ботаническом саду созданы новые сорта олив — «Эллада» и «Таврида». Они обладают повышенной урожайностью, устойчивостью к засухе и морозостойкостью.

Перед учеными была поставлена задача расширить зону выращивания субтропической культуры. Новые сорта оливы будут хорошо себя чувствовать в Крыму от Алушты до Севастополя на запад и до мыса Меганом в восточном направлении. Сорта могут кратковременно выдержать температуру до 18 градусов мороза. А на третий-четвертый год посадки давать первый урожай.

— Работа по созданию новых сортов велась несколько десятилетий, — рассказала изданию «Аргомир» старший научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Цюпка. — Дело в том, что средний срок создания нового сорта плодового растения — 30-40 лет. А маслина к тому же медленно растущее растение, поздно вступающее в плодоношение при семенном размножении. Новые гибриды начинают плодоносить на 11-12 год. Мало того, их необходимо еще много лет изучать, чтобы понять улучшились необходимые качества или нет».

«Эллада» и «Таврида» выведены методом направленной гибридизации. В основе сорта итальянской селекции с высоким содержанием масла, крупноплодные, высокоурожайные отечественные морозостойкие сорта. Они очень хорошо переносят жару и засуху.

«Эллада» хорошо проявила себя в результате многочисленных испытаний и может считаться наиболее устойчивым к засухе новым сортом оливы. При этом сорт имеет высокую урожайность и содержание масла. Исследования по селекции новых сортов маслины получили дополнительное финансирование Российского научного фонда как стратегически важное направление импортозамещения и продовольственной безопасности России.

На коллекционно-селекционном участке ботанического сада растут 267 отечественных и зарубежных сортов оливы. Это богатейший генетический банк, который с пользой используют наши ученые. На сегодняшний день в Росреесте зарегистрированы два сорта оливы селекции Никитского сада — «Агатовая» и «Виолетта».