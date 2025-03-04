Утверждена новая памятная дата

В год празднования 80-летия Великой Победы в Севастополе установлена новая памятная дата —12 мая. Теперь это День победного завершения советскими войсками в 1944 году Крымской наступательной операции.

С предложение об установлении памятной даты в заксобрание обратился председатель правления частного учреждения содействия музейному историко-мемориальному комплексу 35-я береговая батарея Валерий Володин.

На заседании заксобрания 4 марта депутаты единогласно в двух чтениях приняли изменения в местный закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя».

— Установление этого памятного дня послужит сохранению исторической памяти и наших севастопольских патриотических традиций, — прокомментировал принятие решения спикер городского парламента Владимир Немцев.

Справка

К исходу 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден от фашистов. Но бои на Крымском полуострове не закончились. Только 12 мая, когда штурмом был взят последний рубеж противника, советские войска вышли на мыс Херсонес и вражеская группировка в Крыму была окончательно разгромлена.

Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму советских бойцов и командиров.